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Konya'daki bir fabrika cayır cayır yandı

Irak uyruklu bir iş adamına ait bisküvi fabrikasında çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

AA | 27.10.2019 - 09:25..
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Konya'nın Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi.

Konya'daki bir fabrika cayır cayır yandı

2,5 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrikanın ön kısmında başlayan yangın, kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı.

Konya'da fabrika yangını İZLE

IRAK UYRUKLU İŞ ADAMINA AİT ÇIKTI

Irak uyruklu bir iş adamına ait fabrikanın, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 2017 yılında faaliyete geçtiği belirtildi.

Konya'daki bir fabrika cayır cayır yandı

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