Konya'daki bira fabrikasında patlama

Nizip ilçesinde direksiyon hakimiyetini yitiren sürücünün neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Bir dönem 4 büyüklerde top koşturan futbolcular, kariyerlerini farklı takımlarda sürdürmeye devam ediyor.

6

Ev aletlerinin tüketim maliyeti

Elektrik faturalarına yüksek bedeller ödediğimiz şu günlerde, sizler için hangi elektronik aletin 1 saatte ne kadar maliyeti olduğunu araştırdık.