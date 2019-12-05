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Konya'daki bira fabrikasında patlama

Çumra ilçesinde bulunan bira üretim fabrikasında gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada, 4 işçi hafif yaralandı.

DHA | 05.12.2019 - 17:32..
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Konya'nın Çumra ilçesindeki bira üretim fabrikasının 8'inci katında, arpa nakli yapılan makinede gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti.

4 YARALI

Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan işçiler Rahmi Uysal (52), Coşkun Pehlivan (46), Mehmet Turan (49) ve Eyyüp Pehlivan (43) ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Konya'daki bira fabrikasında patlama

Konya'daki bira fabrikasında patlama

Konya'daki bira fabrikasında patlama

Konya'daki bira fabrikasında patlama


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