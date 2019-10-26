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Konyada'ki hırsız kardeşler yakalandı

Konya'daki ekiplerin kent genelinde geniş çaplı bir çalışma başlatmasıyla araçların içinden malzeme çalan hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 26.10.2019 - 15:22..
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Konya'da il genelinde araçlardan malzeme çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen 2 şüpheliyi gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

HIRSIZLAR FARKLI MAHALLELERİ TERCİH ETTİ

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Konya'nın farklı mahallelerinde gerçekleşti. İlk olarak 12 Haziran tarihinde, Konevi Mahallesinde bulunan otomobilden teyp çalınması, daha sonra 5 Ekim tarihinde Eski Sanayi içerisinde park halinde bulunan vinçten akü çalınması ve son olarak da 23 Ekim tarihinde Hocacihan Mahallesinde park halinde bulunan araçtan çok sayıda inşaat malzemesinin çalındığı belirtildi.

Konyada'ki hırsız kardeşler yakalandı

HIRSIZLAR KARDEŞ ÇIKTI

Şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı bulunan Gökhan D. ve 4 ayrı suçtan aranan Polat D. isimli kardeşler olduğu belirtildi. İki şüpheli kardeş, ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Konyada'ki hırsız kardeşler yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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