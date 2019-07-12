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Konya'daki ihmal 5 yaşındaki çocuğun canına mal oldu

Konya'da bahçede oynadığı sırada 2 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali Yarar, hayatını kaybetti.

DHA | 12.07.2019 - 14:07..
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Çumra ilçesindeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan Mehmet Ali Yarar, komşuları Cengiz K.'nin bahçesine geçerek oyununa devam etti. Mehmet Ali, bu sırada kapağı açık olan 2 metre derinliğindeki foseptiğe düştü.

Yarar ailesi çocuklarının kendi bahçelerinde olmadığını fark ederek çevrede arama yaptı. Arama sonucunda minik Mehmet Ali, komşularının foseptiğinde bulundu.Konya'daki ihmal 5 yaşındaki çocuğun canına mal oldu

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çocuğun öldüğünü tespit etti.

İtfaiye ekipleri tarafından Mehmet Ali'nin cansız bedeni foseptikten çıkartılarak Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Konya'daki ihmal 5 yaşındaki çocuğun canına mal oldu

Konya'daki ihmal 5 yaşındaki çocuğun canına mal oldu





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