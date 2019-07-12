Konya'daki ihmal 5 yaşındaki çocuğun canına mal oldu

Çumra ilçesindeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan Mehmet Ali Yarar, komşuları Cengiz K.'nin bahçesine geçerek oyununa devam etti. Mehmet Ali, bu sırada kapağı açık olan 2 metre derinliğindeki foseptiğe düştü.

Yarar ailesi çocuklarının kendi bahçelerinde olmadığını fark ederek çevrede arama yaptı. Arama sonucunda minik Mehmet Ali, komşularının foseptiğinde bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çocuğun öldüğünü tespit etti.

İtfaiye ekipleri tarafından Mehmet Ali'nin cansız bedeni foseptikten çıkartılarak Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













