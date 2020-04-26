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Konya'daki Meke Gölü kurudu

Kuruyan gölde çok az kalan suyun rengi mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü.

DHA |
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Konya'daki Meke Gölü kurudu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.

BİR AVUÇ SU KALDI

Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu.

Şu an gölün sadece bir kısmında, neredeyse bir avuç su bulunuyor.

Konya'daki Meke Gölü kurudu

KIRMIZI RENGE BÜRÜNDÜ

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gölün kurumasının en önemli nedeninin Konya Havzası'nda yer altı suyunun çekilmesi olduğunu belirtti.

Yaka, ''Son zamanlarda ülkemizde ve Konya Havzası'nda yeraltı suyunun çekilmesiyle birlikte Meke Gölü'nün güzelliğini oluşturan suyu çekilmiş durumda. Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda. Bu mevsimde kırmızı renge boyanması ise mikroorganizmalardan kaynaklanan olaydır. Bu mevsimde su çekildiği için mikroorganizmalardan kaynaklanan kırmızı görünüm aldı. Bu, gölümüze ayrı bir güzellik verdi.'' dedi.

Konya'daki Meke Gölü kurudu

"SORUN ÇÖZÜLDÜĞÜNDE GÖL ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞACAK"

Meke Gölü'nün suyunun yeniden kazandırılması için yer altı su seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi ve bununla ilgili eylem planının yapılmasını gündeme getirdiğini belirten Kaya, havzanın tamamındaki su sorunu çözüldüğünde gölün eski güzelliğine kavuşacağını belirtti.

Kaya, ''Meke Gölü'nün suyunun yeniden kazandırılması, yer altı su seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi, yer altı sulamalarıyla ilgili yeniden değerlendirilme yapılmasını gündeme getiriyor. Meke'nin suyunun çekilmesinin sadece Meke'nin değil, aslında Karapınar veya Konya Havzası'nın tamamının sorunudur. Ben inanıyorum ki, havzanın tamamının su sorunu çözüldüğünde, Meke'nin su seviyesi yeniden yükselerek, eski güzelliğine yeniden kavuşacaktır.'' dedi.

Konya'daki Meke Gölü kurudu

"BÖLGEYİ TÜRİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Kaya, ''Biz bu bölgeyi turizme kazandırmak istiyoruz. Şu an da bile bu gölümüzü gezmeye gelen yüzlerce vatandaşımız var. Ama son zamanlara Ramsar sözleşmesine dahil olan koruma alanı olan bu gölümüzün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından oluşturulacak jeopark çalışmasıyla birlikte yeniden turizme kazandırılmasıyla, turizm ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.'' dedi.

Konya'daki Meke Gölü kurudu

Konya'daki Meke Gölü kurudu

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