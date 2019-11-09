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Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki arabanın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

İHA | 09.11.2019 - 00:12..
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Konya'nın Ereğli ilçesi Burhaniye Mahallesi huzurevi kavşağında, Karaman’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan M.D. (62) idaresindeki otomobil ile Ereğli'den Karaman istikametine seyir halinde olan S.K. (50) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 5 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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