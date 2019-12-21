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Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu

Çalındığı ihbar edilen otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmayla Karaman'da bulundu.

DHA | 21.12.2019 - 21:37..
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Konya'da dün, Karatay ilçesinde hırsızlık meydana geldi.

Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, otomobilin saat 23.00 sıralarında, Bucakışla köyü yolu üzerindeki PTS kameralarından geçtiğini ve Karaman'a doğru gittiğini tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aracı, Karaman'da takibe aldı.
Polis, 110 saatlik güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini inceleyip, otomobilin Bahçelievler Mahallesi'ne girdiğini ve hala burada olduğunu belirledi. Ekipler, mahallede yaptıkları incelemede çalınan otomobili park halinde buldu.

ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bölgede bekleyen polis, otomobili almaya gelen Süleyman P.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Süleyman P. polisteki ifadesinde, otomobili Konya'dan satın aldığını ancak resmi işlemlerini yaptırmadığını, otomobilin kontağının ve evrakının kendisinde bulunduğunu söyledi. 
Otomobil, yapılan incelemelerinin ardından ruhsat sahibi E.P.'ye teslim edildi.

 


Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu -1

Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu -2

Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu -3

Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu -4

Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu -5

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