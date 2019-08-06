Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

Bir tarafta İç Anadolu şehri Konya'nın 50 bin nufuslun ilçesi Kulu, diğer tarafta İskandinavya ülkesi Norveç'in başkenti Oslo.

Bu iki kentin arasında 4 bin kilometre olmasına rağmen, haftalık uçak seferleriyle birbirlerine daha yakın.

HAZİRAN ORTASINDA SEFERLER BAŞLADI

Konya ile Oslo arasında, 13 Haziran 2019'dan itibaren karşılıklı olarak uçak seferleri başladı. 26 Eylül'e kadar sürecek seferler, haftada bir gün olarak gerçekleştirilecek.

Konya'dan çarşamba günü kalkan uçak, Oslo'dan ise perşembe günü kalkıyor.

GÖÇ UÇAK SEFERLERİNİ BAŞLATTI

Kulu-Oslo bağının arkasında, bu ilçeden İskandinav ülkelerine giden göç yatıyor. Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Kulu'dan Norveç, İsveç gibi ülkelere göç edenler, özellikle yaz tatillerinde memleketlerine tatile geliyor.

İSVEÇ SEÇİMLERİ İÇİN SANDIK KURULDU

Hatta öyle ki; Kulu'da İsveç Fahri Konsolosluğu yer alıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinden 1965 yılından itibaren İsveç'e göç etmeye başlayan ve sayıları 50 bini bulan gurbetçiler, geçtiğimiz eylül ayında yapılması planlanan seçimlerde söz sahibi oldu.

20 binin üzerinde kişinin İsveç seçmeni olması nedeniyle gözler Kulu'ya çevrildi, ilçedeki fahri konsoloslukta 2018 16 Ağustos'ta sandık kuruldu, izin için memleketlerine gelenler oy kullandı. Kululu seçmenler, milletvekili adayı olan 3 hemşehrisinin de seçilebilmesinde etkin rol oynadı.