Konyalı adam 71 yaşında üniversiteye kaydını yaptırdı

Konya'da okumanın yaşının olmadığını gösteren bir olay yaşandı.

Üniversite sınavına giren 71 yaşındaki Hasan Bektaş, aldığı puanla Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu ‘Organik Tarım’ bölümüne yerleşti.

KAYDINI OLUP SINIFLARI GEZDİ

Kayıt olmak için üniversitenin yolunu tutan Bektaş, öğrenci işlerinde sırasını bekledi.

1967 yılına ait lise diplomasına ait belgeyi ve gerekli evraklarını teslim ettikten sonra Bektaş, eğitim göreceği sınıfları gezdi.

OKUMANIN YAŞI YOK

Heyecanla sınıf arkadaşlarını bekleyen Hasan Bektaş okumanın yaşı olmadığını belirterek, hayatının bütün dönemlerinde bir üniversite diploması ve üniversite kültürü eksikliğini hissettiğini ve bu eksikliği tamamlamak için okula kaydolduğunu belirtti.

SOLUCAN GÜBRESİNİN YAYGINLAŞMASINI SAĞLAYACAĞIM

Ziraat Mühendisliği hedefiyle girdiği sınavdan aldığı puanla başka bir bölüme yerleşebildiğini ifade eden Bektaş, “Solucan gübresi üretimi yapıyorum. Okuyacağım bölümle ilgili okulunda desteğini alabilirsem solucan gübresinin yaygınlaşmasını sağlayacağım.” dedi.

OKUMAK HER ZAMAN İYİDİR

Eğitimin her yaşta önemli olduğunu vurgulayan Bektaş, “Okumanın yaşı olmaz. Okumak önemli bir şey. Benim yaşımdaki insanlara da imtihana girin diyemem ama okumak her zaman iyidir. İmtihana girmeye niyetlendiğimde çevremdekiler ve bütün arkadaşlarım sen yaparsın dediler. Bende mahcup olmadım ve kazandım iki sene katlanıp okuyacağım.” diye konuştu.

Okul kaydının ardından organik üretim yaptığı bahçesine dönen Hasan Bektaş mesleki tecrübelerini öğrenci arkadaşlarıyla da paylaşacağını sözlerine ekledi.