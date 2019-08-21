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Konyalı hırsızın pişkinliği

Hırsızlık için girdikleri evde fark edilen ve yakalanan hırsızlardan biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, maşallah maşallah. Sanki adam öldürdük." demesi dikkat çekti.

İHA | 21.08.2019 - 11:03..
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Esenler Mahallesi'nde bulunan bir apartmana girerek hırsızlık yapmak isteyen 3 şüpheli kadın hırsız, yakayı kısa sürede ele verdi.

BİR SÜRE EVİN ÖNÜNDE NÖBET TUTTULAR

Hırsızlar zemine yakın demir korkuluğu olmayan bir eve girmeye karar verdi. Ev sahibinin evde olduğunu fark eden şüpheliler, bir süre apartmanın etrafında dolanıp uygun zamanı bekledi.

Bu sırada ev sahibi Yasemin E., evinin kapısını kilitlemeden kapatıp komşuya gitmek için evden ayrıldı.

Konyalı hırsızın pişkinliği

KOMŞU FARK ETTİ

Yasemin E.'nin evden çıktığını gören hırsızlık şüphelisi 3 kadın, evin balkonundan kapıyı bir aparatla açtıktan sonra içeri girdi. Evde dolanan şüphelileri fark eden Yasemin E.'nin komşusu ve akrabası bağırarak yardım istedi.

VATANDAŞLAR YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Çığlıklar üzerine panikleyen hırsızlık şüphelileri eve girdikleri yerden kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine hırsızlık şüphelileri, olay yerine sevk edilen polislere teslim edildi.

Konyalı hırsızın pişkinliği

SANKİ ADAM ÖLDÜRDÜK

Gözaltını alınan şüpheliler Y.Y., M.E., ve S.E., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Poliste 8 suç dosyası bulunan şüphelilerden M.E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, maşallah maşallah sanki adam öldürdük" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Basın mensuplarının "utanmıyor musunuz?" sorusu üzerine ise, "Niye utanayım…" diye cevap verdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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