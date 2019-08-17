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Konyalı öğretmen komşusunun kızını dövdü

Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E., gürültü nedeniyle sık sık kavga ettiği komşusunun kızını yerde tekmeledi.

İHA | 17.08.2019 - 10:06..
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Konya'da bir apartman girişinde akılalmaz bir kavga yaşandı.

BİNA GİRİŞİNDE KARŞILAŞTILAR

Bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E., sık sık komşusuyla gürültü yüzünden tartışıyordu.

Geçtiğimiz gün Deniz E., gürültü nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusunun 23 yaşındaki kızı B.Ç. ile bina girişinde karşılaştı.

Konyalı öğretmen komşusunun kızını dövdü

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sinirlerine hakim olamayan Deniz E., genç kıza önce omuz attı. Bu olayın hemen ardından tartışma kavgaya dönüştü.

Komşusunun kızını darp eden öğretmen VİDEO

GENÇ KIZI YERLERDE TEKMELEDİ SAÇINI YOLDU

Deniz E., B.Ç.'yi önce tekmeledi, darbetti ve yerde saçlarını yoldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Konyalı öğretmen komşusunun kızını dövdü

GENÇ KIZ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Kavganın ardından iki aile yakınlarının bina bahçesinde tartıştığı görüldü. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aile kızlarını darp eden Deniz E.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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