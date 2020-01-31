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Kop Dağı Geçidi'nde kar trafiğin durmasına neden oldu

Erzurum-Bayburt karayolunun Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur yaklaşık 500 kişi,ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

AA | 31.01.2020 - 19:05..
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Soğuk ve karlı hava karayollarında, yüksek rakımlı dağ geçitlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

500 KİŞİ MAHSUR KALDI

Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Erzurum-Bayburt karayolunun Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın çift yönlü durmasına neden oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, yolcu otobüslerinin de aralarında bulunduğu araçlardaki yaklaşık 500 kişi mahsur kaldı.

Kop Dağı Geçidi'nde kar trafiğin durmasına neden oldu

1,5 SAATTE TRAFİĞE AÇILDI

Durumun bildirilmesi üzerine Erzurum ve Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ile Karayolları ekipleri, söz konusu noktaya gitti. Karayolları ekipleri, 1,5 saat tuzlama ve kar temizleme çalışmasıyla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalanları kurtardı.

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