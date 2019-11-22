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Kaybettiği el parmaklarının yerine ayak parmakları nakledildi

Bursa'da çalıştığı fabrikada, geçirdiği iş kazası sonrası el parmaklarını kaybeden Serdar Kurt'un iki ayak parmağı eline dikildi.

AA | 22.11.2019 - 21:46..
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Serdard Kurt, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalıştığı esnada geçen yıl nisan ayında geçirdiği iş kazası sonrası 8 parmağını kaybetti.

Kaldırıldığı hastanede parmaklarını kaybettiğini öğrenen Kurt, kaza sonrası psikolojisi bozuldu, hayata küstü.

Ellerinde bulunan sargıların açılmasının ardından umutsuzluğu daha da artan Kurt, derdine çözüm bulmak için internet üzerinden araştırma yaptı.

Ayak parmakları eline nakledilen işçi kızının elini rahat tutabiliyor VİDEO

ARAŞTIRDI ÇARESİNİ BULDU

İstanbul'da bir hastanede kendisi gibi hastalara çeşitli protezler yapılarak çare olunduğunu öğrenen Kurt, el cerrahisi doktoru Prof. Dr. Kahraman Öztürk'e muayene oldu. Kurt, Prof. Dr. Kahraman Öztürk'ün, sol ayağından alınacak 2 parmağın sağ eline nakledilmesi önerisini kabul ederek ameliyat oldu.

Serdar Kurt'un sol ayağından alınan iki parmak sağ elinin yüzük ve orta parmağına nakledildi. Başarılı ameliyatın ardından yaklaşık 1 ay hastanede kalan Kurt taburcu olarak sağ elini yeniden kullanmaya başladı.

Kaybettiği el parmaklarının yerine ayak parmakları nakledildi

''HAYATIMIN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM''

Kurt, AA muhabirine, nakil sonrası yaşadıklarını anlattı. Ameliyat sonrasında her işini kendisi halletmeye başlayan ve bundan da çok büyük mutluluk duyan Kurt, "Parmaklarım koptuğunda hayatımın bittiğini düşündüm. İhtiyaçlarımı karşılayamayacağımı düşündüm. Çok endişelendim. Gün geçtikçe psikolojik sorunlarım ortaya çıkmaya başladı. Ellerim açıldıktan sonra ailemle dışarı çıktığımda kızım elimi tutamıyordu, korkuyordu. 'Baba senin eline ne oldu, parmağın neden yok' gibi sorular soruyordu." dedi.

Kaybettiği el parmaklarının yerine ayak parmakları nakledildi

''ARTIK KIZIM ELİMİ TUTABİLİYOR''

Artık yemek yerken ve diğer zaruri ihtiyaçlarını gidermek için kimseden yardım istemek zorunda kalmadığını dile getiren Kurt, en büyük mutluluğunun ise dışarı çıktığında kızının elini tutabilmek olduğunu söyledi. Kurt, "En önemlisi artık kızımın elini tutabiliyor olmak. En çok kızımın elimi tutabilmesine sevindim. Çünkü dışarıya çıktığımızda elimden tutamıyordu. Küçük olduğu için koşup benimle oynamak istiyordu ama tutamıyordum. Bu beni çok kahrediyordu. Ama şimdi elinden rahatlıkla tutabiliyorum. rahatça kavrayabiliyorum." diye konuştu.

Kaybettiği el parmaklarının yerine ayak parmakları nakledildi

Kaybettiği el parmaklarının yerine ayak parmakları nakledildi

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