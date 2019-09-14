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Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Manisa'da köpeğe çarpan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu.

İHA | 14.09.2019 - 00:53..
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İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Osman Ateş idaresindeki 06 AF 0882 plakalı otomobil, Gökçeören Kavşağı’nı geçtikten sonra rampadan inerken köpeğe çarptı.

Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ, KANALA UÇTU

Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Osman Ateş yara almaz iken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gözdenur Ateş ağır, Hatice Ateş ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

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