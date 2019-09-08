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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

Seyir halindeki sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca, araç gölete uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

İHA | 08.09.2019 - 14:38..
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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

Eskişehir'in Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Sarısungur Göleti yakınlarında seyreden Recep Tektaş idaresindeki 26 E 7867 plakalı otomobilin önüne, köpek çıktı.

OTOMOBİL GÖLETE DÜŞTÜ

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Tektaş'ın hakimiyetini kaybetmesi ile yolun kenarında bulunan telleri aşan araç, Sarısungur Göleti’ne düştü. Suya düşen otomobildeki yabancı uyruklu Zahra Özbek ile sürücü Recep Tektaş, yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü VİDEO

YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gölette bulunan otomobil ise çekici yardımıyla kenara çekildi.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü

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