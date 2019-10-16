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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç duvardan düştü

Gümüşhane'de aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, 10 metrelik duvardan aşağı düştü. İki kişi yaralandı.

İHA | 16.10.2019 - 22:23..
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Esra Demirci yönetimindeki araç, Gümüşhane-Bayburt istikametinde seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı

BAHÇEYE DÜŞTÜ

Saat 19.00 sıralarında Gümüşhane'nin Teke Köyü'nde köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan araç, önce yol kenarında park halinde bulunan 61 BT 948 plakalı minibüse çarptı, sonra 10 metre yüksekliğindeki duvardan bahçeye düştü.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç duvardan düştü

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Demirci ile yanında bulunan Ülkü Ersoy (22) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç duvardan düştü

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç duvardan düştü

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