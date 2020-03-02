Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü

Şanlıurfa Siverek-Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü aniden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Araç yolun karşı tarafına geçerek takla attı. Kazada, Ali, Medine, Meryem T. ve Medine, Metin, Ahmet ve Yasin S., yaralandı. Olay yerine sevk edilirken 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Medine T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.