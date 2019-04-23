Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 2 yaralı

Şehir merkezinden hareket eden Soner Türker (20) yönetimindeki 48 ABG 175 plakalı kamyonet, Muğla-Aydın yolu Kademe mevkisinde, iddiaya göre önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan kamyonet kaldırım kenarındaki ağaca çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Soner Türker ve yanında yolcu olarak bulunan Y.U., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastane’sine kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.