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Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 2 yaralı

Muğla'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, yol kenarındaki ağaca çarptı.

DHA | 23.04.2019 - 06:28..
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Şehir merkezinden hareket eden Soner Türker (20) yönetimindeki 48 ABG 175 plakalı kamyonet, Muğla-Aydın yolu Kademe mevkisinde, iddiaya göre önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan kamyonet kaldırım kenarındaki ağaca çarptı.

Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Soner Türker ve yanında yolcu olarak bulunan Y.U., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastane’sine kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 2 yaralı

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