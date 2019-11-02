Köpeğe işkence kamerada

Konuyla ilgili Bulanık Belediyesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan olay ve bununla beraber Bulanık Belediyesine yöneltilen şikayetlerden dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi.

"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Bir vatandaşın, uyuz bir köpeğin eve girdiği yönündeki şikayeti üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, “Olayın personeller tarafından bize aktarılan süreci bir vatandaşın şikayeti üzerine, evlerine uyuz olmuş bir köpeğin girdiği bilgisi ile belediyenin veteriner hekimi ve yanındaki personellerle gittiği ve o esnada bu olayların yaşandığı, köpeğin aşı vurulduktan sonra salıverildiği bilgisidir. Belediye personelleri köpeğin bulunması için gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Belirtmek isteriz ki; bu yaşanan olayı asla savunmuyoruz, parti politikamızda da bu açıkça belirtilmiş, insani olarak bakış açımızda da bu tarz yaklaşımları asla kabul etmiyoruz.” denildi.

Belediye personellerinden köpeğe işkence VİDEO

3 PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Konu üzerinde hassasiyetle durulduğu ve 3 personelin açığa alındığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Üzerinde hassasiyet ile durduğumuz ve duracağımız bu konuda haberdar olduğumuz andan itibaren gerekeni yaptık ve olaya dahil olan 3 personele belediyemizce soruşturma açılmış ve görevlerinden açığa alınmışlardır. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. İdari sürecin takibi ve sonuçlandırılması için işin takibinde kalacağız. Gelişmeleri kamuoyunda paylaşmaya devam edeceğiz.”