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Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Batman'da sokak köpeklerine işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan, iki yıl önce işlenen bir cinayetin faili olduğunu itiraf eden şüpheli tutuklandı.

AA | 26.12.2018 - 18:30..
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Gültepe Mahallesinde 18 Aralık'ta iki sokak köpeğine kemerle işkence yapan iki kişiye ait görüntülerin bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kimlikleri tespit edilen S.D ve F.Y. polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

"CİNAYET RÜYALARIMA GİRİYOR"

Şüphelilerden S.D, emniyetteki ifadesi sırasında, "Hüseyin Oskan'ı tanıyor musun?" sorusuna, Hüseyin Oskan'ı tanıdığını ancak Oskan'ı kendisinin öldürmediğini belirtmesi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.

Devam eden ifadesinde suçunu itiraf eden S.D, Oskan ile arkadaş olduklarını, tartıştıklarını ve bu nedenle cinayeti işlediğini belirttiği, kullandığı silahı bir sulama kanalına attığını, cinayetin rüyalarına girdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden F.Y, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, S.D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 Aralık 2016 tarihinde, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki SSK Bulvarı'nda bir minibüste cesedi bulunan Hüseyin Oskan'ın silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

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