Köpeğe tecavüz iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

Akılalmaz 'köpeğe tecavüz' olayıyla ilgili, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından soruşturma başlatıldı.

KÖPEĞİ KAÇIRIP TECAVÜZ ETTİLER

100. Yıl Mahallesi’nde oturan Ş.K., köpeğini evinin karşısındaki ağaca bağladı. Ancak kısa süre sonra köpeğinin olmadığını fark etti. Çevredekilerden köpeğinin 2 kişi tarafından alınarak, ormanlık alana götürüldüğünü öğrendi. Ş.K. hemen ormanlık alana gitti. Ancak 2 kişinin burada köpeğini, ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü.

GÖZALTINDALAR

Duruma müdahale eden Ş.K. ile yardımına gelenler, İ.D.(47) ve İ.Y.'yi (55) etkisiz hale getirip, polisi aradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ikili, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Köpek ise veteriner tarafından muayene edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





























