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Köpeğe yakın mesafeden ateş edildi

Bilecik'te, bilinmeyen bir sebeple Sezar isimli kurt köpeği tüfekle vuruldu. Yaralanan köpek tedaviye alındı.

İHA | 23.12.2018 - 14:17..
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Yenipazar ilçe merkezinde  Oğuzhan Güven'e ait 'Sezar' isimli köpek, tüfekle yakın mesafeden ateş edilerek vuruldu.

KÖPEĞİN VÜCUDUNDAN SAÇMALAR ÇIKARILDI

Kanlar içerisinde yerde kalan köpeğe, ilk müdahale Veteriner Hekim Serdar Ayhan tarafından yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki saçmalar çıkarılan köpeğin, ayrıca sağ arka bacağında kas dokularının da yırtıldığı belirlendi.

DURUMU KRİTİK

Veteriner Hekim Ayhan'ın durumun kritik olduğunu belirtmesi üzerine Sezar, daha kapsamlı tedavi edilmek üzere sahibi Oğuzhan Güven tarafından, Eskişehir'de özel bir kliniğe götürülerek ameliyata alındı. Sezar ameliyat edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Köpeğe yakın mesafeden ateş edildi


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