taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6842
Euro
6.3911
Altın
1429.39
Borsa
101566.25
Gram Altın
260.935

Köpeği dereye atan işçiye köpeklere bakma görevi

Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir köpeği süpürge ile dereye atan temizlik görevlisinin iş tanımı değiştirildi. Buna göre Sefer Kaycı, köpeklerin bakımından sorumlu olacak.

İHA | 18.07.2019 - 18:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Kalkandere ilçesinde kaydedilen bir görüntü, hayvanseverleri ayağa kaldırmıştı.

Belediye'de temizlik işçisi olarak çalışan Sefer Kayacı yavru köpeği süpürge ve kürek ile dere yatağına atmış ve kamuoyunda büyük tepki almıştı.

Köpeği dereye atan işçiye köpeklere bakma görevi

Kaya'ya 773 lira pazra cezası kesilirken, görev değişikliği ile unutamayacağı bir ders de verilmiş oldu. Temizlik görevlisinin iş tanımı, köpeklerin bakımından sorumlu personel olarak değiştirildi.

Köpeği dereye atan işçiye köpeklere bakma görevi

TÜM KÖPEKLER ONA EMANET

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım önceki ay temizlik işçisinin köpek yavrusunu dereye atması sonucunda ilçe adına Türkiye genelinde kötü bir izlenim bıraktığını belirterek “Temizlik işçimize gerekli cezalandırmalar yapıldı. Belediye olarak bizde bir esnafımızın arka bahçesinde beslediği köpeğin bakımı ile tüm sokak köpeklerinin bakımını kendisine yükledik. Bundan sonra ilçemizde bulunan tüm sokak köpeklerinin bakımı Sefer Kayacı'ya ait. Tüm sorumluluk onun” dedi.

Köpeği dereye atan işçiye köpeklere bakma görevi

SOKAK HAYVANLARINA BAKMA GÖREVİ

Cadde ve sokakları dolaşan Kayacı, kaplara mama bırakıyor, suları değişiyor. Kayacı, yaralı hayvanları ise veterinere götürerek tedavilerini yaptırıyor. Davranışından dolayı özür dilediğini söyleyen Sefer Kayacı, "Hala çok pişmanım. Belediye bana ceza verdi, ama bu bir ceza değil, severek yapıyorum. Ben zaten temizlik görevimi yaparken de hayvanlara bakardım. Şimdi daha fazla ilgileniyorum, mamalarını sularını eksik etmiyorum" dedi.

Köpeği dereye atan işçiye köpeklere bakma görevi

"HAYVANLARI SEVMESİNİ İSTEDİK"

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, böyle bir olayın olmasını istemediklerini belirterek üzgün olduklarını söyledi.

Köpeği dereye atan işçiye köpeklere bakma görevi

Yıldırım, "Arkadaşımız birtakım psikolojik sorunları olduğu için böyle bir olayı istemeyerek de olsa yapmış oldu. Bu kardeşimizi topluma kazandırmak ve işine devam etmesi yönünde disiplin kurulumuzla aldığımız karar gereği ilçemizdeki sokak hayvanlarına bakmakla görevledindirdik. Bu bir ceza değil, kendisini hayvanları sevmeyin öğrenmesin ve onlara hizmet etsin, bakmasın istedik. Görevine başladı, sokaklarımızdaki hayvanlarla ilgileniyor. Önceden yerleştirdiğimiz mama aparatlarına kontrol ediyor, bitenlere mama koyuyor, su kapları yerleştirip sularını veriyor. Biz hiçbir zaman cana kıyılmasına müsaade etmeyiz bundan sonra daha dikkatli olacağız" diye konuştu.

Belediye işçisi, yavru köpeği faraşa koyup dereye attı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

567
Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü değişti

177
NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

175
Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

142
Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

149
Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

386
Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

389
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir