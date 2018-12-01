Köpeği döven şahıs polise ihbar edildi

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini vermeleri için öngörülen süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Fransa'da iki haftadır dizel protestoları gerçekleştiren Sarı Yelekliler, bugün Nantes havalimanına akın edip havalimanını işgal etti.

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Araştırmalara göre reddedilmek kalp kırıyor

Reddedildiğini hissetmenin, mecaz anlamda olduğu gibi gerçek anlamda da kalbi “kırdığı” ortaya çıktı. Hollanda’da yapılan araştırma Amerikan “Psychology Today” dergisinde de yayımlandı.