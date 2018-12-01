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Köpeği döven şahıs polise ihbar edildi

Kadıköy'de evinin balkonunda bir köpeği döven şahısı fark eden çevredeki vatandaşlar, polise haber verdi.

İHA | 01.12.2018 - 16:59..
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Kadıköy'de bir şahıs, evinin balkonunda bir köpeğe şiddet uyguladı. Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler, duruma tepki gösterdi. Köpek, polis ekiplerince koruma altına alınırken şiddet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Köpeği döven şahıs polise ihbar edildi

KÖPEĞİN ÇIĞLIKLARI ÇEVREDEN DUYULDU

Kadıköy Acıbadem'de bir şüpheli şahıs evinin balkonunda köpeğe şiddet uyguladı. Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Köpeği döven şahıs polise ihbar edildi

TELEFONLA KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri köpeği koruma altına aldı. Şahsın köpeğe şiddet uyguladığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, şahsın köpeğe vurduğu görülürken köpeğin acı dolu çığlıkları da duyuluyor.

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