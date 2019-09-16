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Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

Balıkesir-İzmir yolunun 2. kilometresinde yola girmeye çalışan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, neredeyse canından oluyordu.

İHA | 16.09.2019 - 09:35..
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Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

Akıl almaz kaza, anbean araç kameralarına yansıdı.

MANEVRA YAPIP TAKLA ATTI

Balıkesir-İzmir yolunun 2. kilometresinde seyir halindeyken yola fırlayan köpeği gören sürücü, ani bir hareketle manevra yaptı. Bu sırada araç takla attı ve yolun kenarına savruldu.

YARDIMINA KOŞTULAR

O anlara şahit olan aile ise gördükleri kazanın paniği ile yola fırlayan köpeğe, tepki gösterdi.

Yol kenarına savrulan aracın içindeki vatandaşların yardımına ise yine olayı araç kamerasına kaydeden sürücü ve ailesi yetişti.

Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı ViDEO

Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

ARABANIN İÇERİSİNDEKİ İKİ KİŞİNİN DE DURUMU İYİ

Aile, hemen 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Araçta 2 yolcu olduğu öğrenilirken, durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

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