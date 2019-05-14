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Köpeği gasbedilen çocuk polisten yardım istedi

Adana'da bir çocuğun gezdirdiği pitbull cinsi köpeği 3.5 lira karşılığında yıkamak ve gezdirmek için alan 3 çocuk köpeği geri vermedi.

İHA | 14.05.2019 - 10:10..
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14 yaşındaki T.K. arkadaşları B.K.  ve K.A.  ile birlikte pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye çıktı.

Mahallede tur atan 3 arkadaşın karşısına A.Y., İ.A. ve A.Y. çıktı. A.Y., köpeğin sahibi T.K.’ye “3 lira para ver de köpeğini hem yıkayayım hem de dolaştırayım” dedi.

Köpeğin sahibi T.K. ise 3,5 lira para vererek köpeğini dolaştırması için A.Y.’ye verdi. Pitbull cinsi köpeği önce yıkayan 3 arkadaş hayvanı dolaştırmaya başladı.

Belli bir süre geçince T.K., köpeğini geri almak istedi. A.Y. ve arkadaşları köpeği geri vermeyeceğini söyleyince 2 grup arasında tartışma çıktı. Çocuklar köpeği de mahallede bir ağaca bağlayarak sahibine vermedi.

Köpeği gasbedilen çocuk polisten yardım istedi

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Bunun üzerine çocuk, polisi arayarak köpeğinin gasbedildiğini söyledi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polisi gören zanlı çocuklar, polisi ve sahibini köpeği bağladıkları yere götürdü.

Köpeğine kavuşan çocuk diğer çocuklardan şikayetçi olmadı. Bunun üzerine çocuklara yaptıklarının suç olduğunu anlatan polis, daha sonra onları ailelerine teslim etti.Köpeği gasbedilen çocuk polisten yardım istedi

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