taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

Antalya'da Zeynel Yılmaz (28), Golden Retriever cinsi köpeği Gofi ve diğer sokak hayvanlarına bakmakta zorlanınca ilginç bir yönteme başvurdu.

DHA | 30.03.2019 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Hayvansever genç kadın, Gofi'nin önüne, 'Merhaba ben Gofi, beni sevmek 1 TL'dir. Sokaktaki arkadaşlarım için yardım edin lütfen. Teşekkürler' yazılı pankartla topladığı parayla hem köpeğinin hem de bölgedeki diğer sokak hayvanlarının mama masrafını çıkardı.

KÖPEK BAKIM MASRAFI ARTTI, İLGİNÇ BİR ÇÖZÜM BULDU

Antalya'da sıkma meyve suyu satan Zeynel Yılmaz, Golden Retriever cinsi köpeği 2 yaşındaki Gofi'yi beslemek için her ay 120 TL'ye bir paket mama alıyordu. Yılmaz, bu mama ile hem Gofi'yi, hem de sokakta yaşayan diğer kedi ve köpekleri besliyordu. Sokakta beslenen kedi ve köpeklerin sayısının zamanla artmasıyla bir aylık mama paketi 10 günde bitmeye başladı. Her ay 3 paket mama alması gereken Yılmaz, masrafların artması üzerine arayış içine girdi. Zeynel Yılmaz, masrafların karşılanması için ilginç bir adım attı. Gofi'yi her zaman beslediği, yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde mama kabının yanına bir kutu koydu.

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

'MERHABA BEN GOFİ, BENİ SEVMEK 1 TL'DİR'

Kutuya Türkçe ve İngilizce 'Merhaba ben Gofi, beni sevmek 1 TL'dir. Sokaktaki arkadaşlarım için yardım edin lütfen. Teşekkürler' yazılı döviz bırakan Yılmaz, hayvanseverlerden destek istedi. Yılmaz'ın geçen perşembe günü başlattığı uygulama ilgi gördü.

İlk gün 1 aylık mama masrafını çıkaran Gofi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Gofi ile özellikle çocuklar yakından ilgileniyor. Gofi'nin sevimli halleri bölgedeki esnafın da eğlence kaynağı oldu.

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

HEM KÖPEĞİNİN, HEM DE DİĞER HAYVANLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Gofi'nin artık hem kendisinin, hem de diğer sokak hayvanlarının masraflarını karşılayacak bir kahraman haline geldiğini belirten Zeynel Yılmaz, “Mama parasıyla baş edemeyince bu yola başvurduk. Artık Gofi arkadaşlarının da karnını rahatça doyuruyor. Akşamları Gofi'yle gidip diğer sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. İlgiden de oldukça memnunuz. Bir akım başlatacağımızı düşünmüyordum" dedi.

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

Köpeği Gofi ile birlikte diğer hayvanları besliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

145
Beren Saat'in yüzü gülmeye başladı

Beren Saat'in yüzü gülmeye başladı

83
Kandil'e 'Pençe operasyonu'

Kandil'e 'Pençe operasyonu'

100
Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran şahıs yakalandı

478
ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

107
Mesut Özil ile Amine Gülşe Alman medyasının hedefinde

Mesut Özil ile Amine Gülşe Alman medyasının hedefinde

115
Seçimde oy verirken dikkat edilecek 10 husus

Seçimde oy verirken dikkat edilecek 10 husus

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir