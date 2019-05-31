Köpeği kamyonun arkasına bağlayıp trafiğe çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kimliği belirsiz sürücü, iple vinç kamyonun arkasına bağlı olan köpekle trafikte hızla ilerledi.

Bu ana tanıklık eden arkadan gelen sürücü, görüntü çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

"100 METRE BOYUNCA İLERLEDİ"

Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenler sürücüye tepki gösterdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra köpeğin çekildiği kamyonun sahibi açıklama yaptı. Sürücünün bakımını kendilerinin yaptığı köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediği için yaklaşık 100 metre boyunca ilerlediğini söyledi.

Arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi İZLE