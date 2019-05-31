taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8251
Euro
6.5241
Altın
1306.21
Borsa
90589.73
Gram Altın
244.778

Köpeği kamyonun arkasına bağlayıp trafiğe çıktı

Bir sürücünün kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerlemesi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA | 31.05.2019 - 21:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kimliği belirsiz sürücü, iple vinç kamyonun arkasına bağlı olan köpekle trafikte hızla ilerledi.

Bu ana tanıklık eden arkadan gelen sürücü, görüntü çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Köpeği kamyonun arkasına bağlayıp trafiğe çıktı

"100 METRE BOYUNCA İLERLEDİ"

Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenler sürücüye tepki gösterdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra köpeğin çekildiği kamyonun sahibi açıklama yaptı. Sürücünün bakımını kendilerinin yaptığı köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediği için yaklaşık 100 metre boyunca ilerlediğini söyledi.

Arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

957
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

111
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

837
Taksi plakalarının fiyatı yükselişe geçti

Taksi plakalarının fiyatı yükselişe geçti

218
Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

146
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

30
Büyüme verileri açıklandı

Büyüme verileri açıklandı

406
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir