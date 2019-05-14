Köpeği kurtarmak isterken takla attı

Resmi olarak yayınlanan iOS 12.3 güncellemesi ile iPhone modellerine gelen yenilikleri sizler için derledik.

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Samet Doğan, yeni romanı Congolos’u anlattı

Türkiye’nin En Genç Ortadoğu Muhabiri olarak tanınan ve savaş muhabirliği dönemindeki anılarını yazarak yazarlığa adım atan Samet Doğan ile son romanı Congolos’u konuştuk…