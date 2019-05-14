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Köpeği kurtarmak isterken takla attı

Başakşehir'de karşısına aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün aracı ters döndü

İHA | 14.05.2019 - 09:46..
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Köpeği kurtarmak isterken takla attı

34 NL 3475 plakalı lüks aracın kadın sürücüsü yolda seyir halindeydi. Yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir köpek aniden yola atladı. Kadın sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden sola kırdı. İlk önce kaldırıma, sonra elektrik direğine çarpan araç bir anda ters döndü.

Köpeği kurtarmak isterken takla attı VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ve ekipleri kadının ilk kontrolünü yaptıktan sonra hayati tehlikesinin olmadığını anladı.

Kaza yapan araç başına gelen polis ekipleri ise gerekli tutanakları tuttuktan sonra ağır hasar alan araç otoparka çekildi.

Köpeği kurtarmak isterken takla attı

Köpeği kurtarmak isterken takla attı

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