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Köpeği motosiklete bağlayıp sürüklediler

Yaşları 18'den küçük olan iki çocuk, çalıntı motosikletlerinin arkasına bağladıkları köpeği metrelerce sürükledi.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 17:25..
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Konya'nın Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletli iki şahsın,  iple bağladıkları köpeği çektiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

AYAKLARININ ALTI YARA OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köpeği kurtararak iki şahsı yakaladı. Sürüklenen ve dört ayağının altında yara oluşan köpek ise kaldırım kenarında hareketsiz şekilde kaldı. Vatandaşlar köpeği beslerken, plakasız motosikletin sorgusunu yapan polis 2018 yılından bu yana motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve birinin yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli, gözaltına alındı.

Köpeği motosiklete bağlayıp sürüklediler

KÖPEK YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Ayaklarında yara oluşan köpek ise yürümeye çalıştı ancak tekrar yere yığıldı. Zabıta ekiplerince araca alınan köpek, tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Köpeği motosiklete bağlayıp sürüklediler

Köpeği motosiklete bağlayıp sürüklediler

Köpeği motosiklete bağlayıp sürüklediler

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