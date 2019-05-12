Köpeğin önüne atlayan anne, yılın annesi ödülünü aldı

Kırşehir'de, okul servisine giderken evlerinin önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Hatice Aydoğan'ı anne Sinem Aydoğan önüne atlayarak kurtarmıştı.

Böcekten dahi korktuğunu anlatan anne Sinem Aydoğan, "Her anne aynı şeyi yapardı. Olayı fark ettiğimde, sesleri duyduğumda çok hızlı şekilde evden aşağı indim. Köpek, kızımın kafasının önünü ısırmış, ortasını da ısırmaya çalışıyordu" dedi.

Pitbull saldırısına uğrayan anne ve kızı

"EN BÜYÜK ÖDÜL KIZIMIN YANIMDA OLMASI"

Anneler Gününde kendisine verilmiş en güzel hediyenin saldırısı sonrası çocuğunun iyileşerek hayatına dönmesi olduğunu ifade eden Sinem Aydoğan, “Anneler gününde alabilecek daha güzel bir hediye olamazdı benim için, çocuklarımın yanımda olması Allah onu bize bağışladı. Kırşehir Sağlık Çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Beni ‘Yılın Annesi’ ödülüne layık gördüler ama benim için en büyük ödül, ailemin yanımda olması. “diye konuştu.

KIRŞEHİR YILIN ANNESİ SEÇTİ

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği tarafından ‘Yılın Annesi’ ödülü verilen Sinem Aydoğan,hakkında ödül verilme sürecini anlatan Dernek Başkanı Yasin Yavuz, ise açıklamasında; “Dernek Yönetim Kurulumuza 3 anne adayı ile birlikte Sinem hanımında yaptığı özverili davranışı sunduk. Evladı için gösterdiği çaba açık ara farkla oy aldı. Türkiye’nin gündemine oturan olayda Sinem hanımın gösterdiği özveri ve kendi hayatını hiçe sayması ödüle de layık görüldü.” ifadelerini kullandı.



