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Köpeğine araba çarptığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da bir kişi uzun süredir aradığı köpeğine araç çarptığını görünce göz yaşlarına boğuldu.

İHA | 10.06.2019 - 10:46..
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İsmail Okkalı’ya ait çiftlik evini bekleyen Karabaş isimli bekçi köpeğine plakası alınamayan kamyonet çarpıp kaçtı. Çamura saplanan Karabaş, tam 24 saat boyunca saplandığı yerden kurtarılmayı bekledi.

Kayıp olan köpeğini yol kenarında çamura batmış yaralı halde bulan Okkalı, zabıtaya haber verdi.

Okkalı zabıta ekiplerini beklerken, Karabaş’ın ilk sahibi olan Adem Yavaş’ı aradı. Olay yerine gelen Yavaş, köpeğini öpüp, başını okşayarak acısını dindirmeye çalıştı.

Köpeğine araba çarptığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı

"GÜNAHINA MI GİRDİM"

Vicdan azabı yaşayan Yavaş, köpeği Karabaş’a "Ben senin günahına mı girdim oğlum. Hata mı yaptım. Senin için yaptım be. Ben sana bakamıyordum ki. Aslanım benim. Bakamadım oğlum. Kurtaracağım ben seni. Bakamadım gücüm yoktu. İsmail ağabey ben bakarım deyince seni ona teslim ettim" diyerek baş ucunda üzüntüsünü dile getirdi.

Köpeğine araba çarptığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen İznik belediyesi hayvan barınağı ekipleri, Karabaş’ı saplandığı çamurun içinden çıkarmak için bayıltıcı iğne yaptı. İğnenin etkisiyle sersemleyen köpek ekiplerin yardımı ile çıkarılarak kamyonete konuldu. Karabaş daha sonra tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü.

Köpeğine araba çarptığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı

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