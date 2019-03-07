taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43425
Euro
6.14845
Altın
1286.99
Borsa
103452.85
Gram Altın
224.825

Köpeğini aracıyla sürükleyen şahıs serbest kaldı

Köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 04:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Köpeğini aracıyla sürükleyen şahıs serbest kaldı

Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan köpeğin sahibi Mustafa H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Bir kamyon şoförünün cep telefonuyla kaydettiği, Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine köpeğin bağlandığı otomobilin sahibi Mustafa H. gözaltına alınmıştı.

Araca köpek bağlayıp kilometrelerce sürüklediler VİDEO

BEDENİNDE SÜRÜKLEMEDEN KAYNAKLI BÜYÜK YARALAR AÇILDI

Ekiplerin ulaştığı "Paşa" isimli köpek ise Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alınmıştı.Köpeğin bakımını üstlenmek istediklerini bildiren Dernek Başkanı Emel Gürol Ürper, köpeğin zaten bakımsızlık nedeniyle çok zayıfladığını gördüklerini, sürüklenmekten ötürü hayvanın bedeninde büyük yaraların açıldığını, antibiyotik ve uyuz tedavisinin yapıldığını ifade etti.   Ürper, köpeğin sahibiyle ilgili hukuki işlemleri de yakından takip edeceklerini kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
120 ile giden Tesla'da uyudu

120 ile giden Tesla'da uyudu

23
Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

14
M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

9
Senegal'in tek kadın taksicisi Boury Mbaye

Senegal'in tek kadın taksicisi Boury Mbaye

5
Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

6
Porto Roma'yı yenerek çeyrek finale çıktı

Porto Roma'yı yenerek çeyrek finale çıktı

1
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'yi şikayet etti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'yi şikayet etti

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir