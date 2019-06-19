Köpeğini bilerek kedinin üstüne saldı

Adana'da Seyhan ilçesinde bir şahısın yaptığı dehşete düşürdü.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pitbull cinsi köpeğini üzerine saldırtarak, sokak kedisini parçalattı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ve hayvanseverler, köpeğin sahibine tepki gösterip, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adana'da köpeğine sokak kedisini parçalatan kişi İZLE