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Köpeğini bilerek kedinin üstüne saldı

Bir şahıs, pitbull cinsi köpeğine, sokak kedisini parçalattı

DHA | 19.06.2019 - 20:07..
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Adana'da Seyhan ilçesinde bir şahısın yaptığı dehşete düşürdü.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pitbull cinsi köpeğini üzerine saldırtarak, sokak kedisini parçalattı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Köpeğini bilerek kedinin üstüne saldı

SORUŞTURMA BAŞLADI

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ve hayvanseverler, köpeğin sahibine tepki gösterip, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adana'da köpeğine sokak kedisini parçalatan kişi İZLE

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