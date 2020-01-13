Köpeğini dövdüğü için babasını öldüren genç tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Irmak Apartmanı'nda yaşayan 20 yaşındaki Batuhan S., köpeğini döven 40 yaşındaki babası Ali S. ile tartışmaya başladı.

KAHVALTI YAPARKEN VURDU

Bu sırada evdeki pompalı tüfeği alan Batuhan S., mutfakta kahvaltı yapan babasına ateş açtı. Ali S., kanlar içinde yığılırken, eşi Sevgi S.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali S.'nin öldüğü belirlendi.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Batuhan S., Akçay Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Batuhan S., buradaki ifadesinde babasıyla sürekli tartıştıklarını, babasının köpeğini dövdüğünü, bunun üzerine kavga ettiklerini söyledi. Batuhan S. evdeki tüfeği alıp mutfakta oturan babasının başına doğru iki el ateş ettiğini dile getirdi. Batuhan S., bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Batuhan S., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarınca teslim alınan Ali S.'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Güre Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Güre Mezarlığı'nda toprağa verildi.