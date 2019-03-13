Köpeğini kurtarmak için canını hiçe sayan şahsı, itfaiye ekipleri de durduramadı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edilen adam, olaydan hafif yaralarla kurtuldu.

HERKES KURTULDU, KÖPEK İÇERİDE KALDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine, evde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken köpeğinin içeride kaldığını fark eden ev sahibi, köpeğini kurtarabilmek için itfaiye ekiplerinin arasından yanan eve girdi.

''BUNU HERKES İÇİN YAPARIM''

Kısa bir süre sonra köpeğiyle birlikte dışarı çıkan adam, sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edildi. Yangında hafif yaralanan 3 çocuk babası Jose Guzman, “Bana veya ikimize bir şey olabileceğini biliyordum. O an bunu düşünmedim. Bu köpek benim ailemin bir parçası. Bunu ailemdeki herkes için yaparım.” dedi.

Köpeğini kurtarmak için kendini yanan eve attı VİDEO