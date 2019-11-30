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Köpeğini kurtarmak istediği kuyuda mahsur kaldı

Muğla'da köpeğini düştüğü kuyudan kurtarmaya çalışan sahibi de kuyuda mahsur kalınca itfaiye ekipleri devreye girdi.

İHA | 30.11.2019 - 22:42..
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Bodrum ilçesinde, köpeğinin evinde uzaklaştığını ve geri dönmediğini fark eden Nazmi Alper Akiz, Peksimet Mahallesi’nde köpeği ’Tunda’yı aramaya başladı.

Köpeğini kurtarmak istediği kuyuda mahsur kaldı

KÖPEĞİNİN KUYUYA DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİ

Çevrede köpeğine bağırarak arayan Akiz, Gümüşlük Caddesi üzerinde bulunan bir su kuyusundan köpeğinin sesinin geldiğini duydu. Kuyuya baktığında köpeği su dolu kuyunun içende mahsur kaldığını gördü.

Köpeğini kurtarmak istediği kuyuda mahsur kaldı

KÖPEĞİNE KAVUŞTU, AMA YUKARI ÇIKAMADI

Eve giderek halat ve birkaç dağcı malzemesi alan Akiz, kuyuya indi. Köpeğine kavuşan Akiz kuyudan geri çıkamadı. Kuyudan bağırarak yardım isteyen Akiz’i duyan vatandaşlar kuyunun etrafına toplandı.

Köpeğini kurtarmak istediği kuyuda mahsur kaldı

İTFAİYE İKİSİNİ DE KURTARDI

Mahalle sakinleri bunun üzerine durumu jandarma ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda halat yardımıyla önce ’Tunda’yı sonrada sahibini kuyudan çıkardı.

Köpeğini kurtarmak istediği kuyuda mahsur kaldı

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