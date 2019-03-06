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Köpeğini otomobilin arkasında sürükleyen şahıs yakalandı

İzmir'de, bir köpeğin otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği görüntünün, sosyal medyada paylaşılmasının ardından köpeğin sahibi gözaltına alındı.

AA | 06.03.2019 - 17:03..
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Bir kamyon şoförünün Bergama-Kozak yolu üzerinde cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin, sosyal medyada yayılmasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği 35 KDC 14 plakalı otomobilin sahibi Mustafa H.'yi gözaltına aldı.

Köpeğini otomobilin arkasında sürükleyen şahıs yakalandı

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Köpeğini otomobilin arkasında sürükleyen şahıs yakalandı

Ekiplerin ulaştığı "Paşa" isimli köpek, Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürüldü.

Köpeğini otomobilin arkasında sürükleyen şahıs yakalandı

"BÜYÜK YARALAR AÇILMIŞ"

Köpeğin bakımını üstlenmek istediklerini bildiren Dernek Başkanı Emel Gürol Ürper, köpeğin zaten bakımsızlık nedeniyle çok zayıfladığını gördüklerini, sürüklenmekten ötürü hayvanın bedeninde büyük yaraların açıldığını, antibiyotik ve uyuz tedavisinin yapıldığını ifade etti.

Köpeğini otomobilin arkasında sürükleyen şahıs yakalandı

Ürper, köpeğin sahibiyle ilgili hukuki işlemleri de yakından takip edeceklerini kaydetti.

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