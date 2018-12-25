Evcil hayvanların alınıp, beslenmesi, sonra da sokaklara salınması büyük problemlerden biri. Özellikle başıboş bir vaziyette, her türlü tehlikeye açık ve aç bir vaziyette bulunması bir yana hayvanlar, sahiplerinden ayrı kalmanın üzüntüsünü çokça yaşıyor.

Bu üzüntünün en net kaydedilmiş hali İngiltere'den geldi.

Köpeğini terk eden adam güvenlik kamerasına yakalandı ViDEO

KÖPEĞİNİ SOKAĞA BIRAKTI

Köpeğini yolun kenarına bırakan bir kişi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İnsanın içini acıtan anlarda, köpeğini terk etmeye hazırlanan bir kişi, köpeğin yatağını yolun kenarına bırakıyor.

Köpek yatağına doğru ilerlerken adam koşarak kaçmaya başlayınca, evcil hayvan sahibinin yapmak istediği şeyi anlarcasına peşinden koştu.

YALVARIR GÖZLERLE BAKTI

Sahibinin, aracını çalıştırıp gaza basmasına kadar camdan yalvarır gözlerle sahibini izleyen köpek, araç hareket ettiğinde de yine sahibinin peşinden koşturdu. Ancak bu çaba da işe yaramadı.





Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği görüntülerde her şey net bir şekilde görülürken, Staffordshire Bull Terrier cinsi köpek, kısa bir süre sonra yatağında yatarken başka bir kişi tarafından fark edildi. Görüntüler sosyal medyada çokça kez izlenirken, köpeği sokağa bırakan adama tepki yağdı.

