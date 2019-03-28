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Köpeğini yakalamaya çalışırken çatıdan düştü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşen şahıs hastanede can verdi.

İHA | 28.03.2019 - 02:45..
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti. İsmi Kemal Dar olduğu öğrenilen şahıs, evlerinin yan binasına kaçan köpeklerini yakalamak için yan binaya geçti. Burada köpeğini yakalamaya çalışırken dengesini kaybedip çatıdan düştü.

Köpeğini yakalamaya çalışırken çatıdan düştü

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kemal Dar’a olay yerinde ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan bir sağlıklı memuru yaptı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, burada hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğini yakalamaya çalışırken çatıdan düştü

Köpeğini yakalamaya çalışırken çatıdan düştü

Köpeğini yakalamaya çalışırken çatıdan düştü


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