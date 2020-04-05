Turgutlu ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu'nda meydana gelen olay, tepki topladı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, köpeğini yeni doğum yapan kedi ve yavrularının üzerine saldı.

Köpeğini, yeni doğum yapan kedi ve yavrularına saldırttı

ANNE KEDİ, YAVRULARINI CANI PAHASINA KORUDU

Bir iş yerinin güvenlik kamerası o anları görüntüledi. Anne kedinin kendini ve yavrularını korumaya çalıştığı görüldü.

O anlarda, köpeğin sahibi ise kedinin bulunduğu yuvayı tekmeledi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, saldırganın bulunması için polise şikayetçi oldu.



