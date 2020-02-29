Köpeğiyle Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıdan sonra, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla, Yunanistan sınırındaki hareketlilik sürüyor.

Haberi alır almaz yollara dökülen göçmenler, soluğu Yunanistan'ın Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda aldı.

Dün sabah saatlerinden itibaren sınıra gelerek beklemeye başlayan göçmenler, soğuk hava ve Yunan polisinin sert müdahalesiyle mücadele ederken, bölgede ilginç anlar da yaşanıyor.

KUCAĞINDA KÖPEĞİYLE BEKLİYOR

O ilginç anlardan biri de, Reuters muhabirinin objektifine yansıdı. Muhabir, Avrupa'ya ulaşmak için sınırda köpeğiyle bekleyen bir göçmeni fotoğrafladı.

Elinde sigarası, kucağında köpeğiyle Yunanistan'ın kapıları açmasını bekleyen göçmenin bekleyişi sürüyor.