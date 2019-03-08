Köpek balıklarıyla serbest yüzeceğin denizler

Resifler, yüzlerce mercan çeşidi, yosunlar, deniz kabukları, balinalar, köpek balıkları… Okyanus dediğimiz devasa su toplulukları başlı başına bir dünya. Şu Jaws filmlerini az izlemedik. Bugün en tehlikeli deniz hayvanlarıyla bile burun buruna geldiğimiz aktiviteler yapılıyor. Denizlerin altında köpek balıklarının hüküm sürdüğü bir dünya var. Şnorkelle dalış olsun, kafes dalışı olsun… Çılgınlık gibi gelse de bu deniz oyunlarının müdavimi çok.

KORKMAYIN, YEMİYORLAR

Köpek balıkları, avlarını kilometrelerce uzakta hissedebilir ama üzülmeyin; dünyanın her yerinde, köpek balıklarıyla okyanus dalışı yapan uzmanlar var. Bu sevimli hayvanların dünyasına hoş geldin! Bakalım açık denizlerde seni nasıl bir macera bekliyor...

Köpek balıkları, hem okyanusta hem de tatlı sularda yaşıyorlar. Tropik sularda, kuzey denizlerinde ve Akdeniz’de çoğunlukla derinlerde rastlanır. Aslına bakarsan; biz zaten bu sevimli dostları nerelerde bulabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bahamalar, Filipinler, Maldivler başta olmak üzere, pek çok yerde köpek balıklarıyla yüzme deneyimini yaşayabilirsin.

Ben sana köpek balıkları ile dalış konusunda en çok tercih edilen birkaç yerden bahsedeyim.

PROFESYONELLERİN GÖZÜ ÜZERİNDE

Fiji, Pasifik Okyanusu’nun güneyinde Avustralya’nın doğusunda bir adalar ülkesi. 30 bin nüfusu olan küçük bir sahil kasabası Oslob Filipinler, köpek balıklarına doyacağın ilk adres desek yeridir. Buraya gelen birçok turist; güneş doğarken, büyük balina ve köpek balıklarıyla suyu paylaşmaya istekli diğer birçok insanla birlikte, kendini okyanusa bırakır. Merak etme, profesyonellerin gözü her zaman üzerinde.

BALİNA KÖPEK BALIKLARIYLA DANS: OSLOB CEBU

Oslob Cebu'nun berrak sularında köpek balıklarıyla yüzmeyi deneyimleyin! Denizdeki en büyük balıklarla birlikte yüzün; ama korkma, tamamen zararsız ve inanılmaz derecede yumuşaklar. Bu nazik devlerle bol bol fotoğraf çekin ve Filipinler'deki su altı dünyasının harikalarını keşfedin. Bu bölgede, daha sonra Tumalog Şelaleleri'ne gidin. Cebu'nun bakir ormanlarından geçin. Filipinler’de doğa büyük oynuyor!

Şöyle bir selfie'n olmasın mı yani...

KAFES YOK, KÖPEK BALIKLARIYLA BURUN BURUNA

Fiji'nin en büyük adası Nadi kıyılarında, denize daldığınızda, farklı köpek balığı türlerinin yanı sıra başka canlılarla da karşılaşmak mümkün.

Ticari ve turistik amaçla, köpek balıklarıyla dalmak ya da bu hayvanları beslemek 1990’lardan bu yana tartışmalı bir konu. Bu işi ilk başlatan Rodney Fox olmuş, büyük beyaz köpek balıklarını deniz altında görmek için kafeste dalışlar organize etmiş. Fox’un kendisi de nasibini alıp, bir defasında saldırıya uğramıştı. Bazı uzmanlar köpek balığı besleme işinin, bu canlıların insanı besinle özdeşleştirmesine ve insana yönelik saldırıların artmasına neden olduğunu düşünüyor.

Fakat bahsettiğim sularda, dalış yapacağınız bölgeler oldukça güvenli. Herhangi bir ölüm tehlikesi yok denebilecek kadar az. Sudaki canlılar sizin gibi insanların varlığını kabullenmiş gibi; adeta beraber oyun oynuyorlar.

TİGER BEACH, BAHAMALAR

20 metre derinliğindeki bir dalış heyecan verici gelmiyor olabilir; ta ki köpek balıkları görünene kadar... Tiger Beach, kaplan köpek balıkları, büyük çekiç balıkları, Karayip resif köpek balıkları, limon köpek balıkları ve benekli yunuslarla açık su dalışı sunuyor.

COMPASS CAY, EXUMAS, BAHAMALAR

Sonunda Bahamalar'da köpek balıklarıyla yüzmenin harika bir deneyimini yaşamak için Staniel Cay'daki Compass Cay'a gitme zamanı geldi. Compass Cay Marina'ya girdiğinde, diğer turist teknelerini ve bazı köpek balıklarını direkt göreceksin. Compass Cay'da köpek balıklarıyla yüzmeye gitmek isteyen tüm ziyaretçiler, 10 ABD doları tutarında bir bakım ücreti ödemek zorunda. Köpek balıklarının bu kadar arkadaş canlısı olmasını beklemiyor olmalısın ama öyleler.

Cay Adası'nı çevreleyen el değmemiş sular, bozulmamış resifler, kaplan, resif, hemşire ve limon köpekbalıkları ile garanti karşılaşmalar gibi heyecan verici dalış topografyası içerir.





KONSEPT ETKİNLİKLER VE EŞSİZ BİR DENEYİM

Bu takım adaların her biri, farklı bir konsept için var. Mesela biri yüzlerce iguana'nın yaşadığı başka bir ada, şnorkelle dalmak için ise James Bond filminin çektiği Thunderball Grotto'da başka bir ada var. En çok talep gören hangisi diye soracak olursan, kuşkusuz köpek balıkları.