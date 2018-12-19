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Köpek kediyi sudan kurtardı

Bir süs havuzuna düşen kediyi çırpınır halde gören köpek, kurtarmak için kendini suya attı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 17:44..
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Hayvan işkencelerine fazlasıyla seyirci kaldığımız şu günlerde, iki türün kamereya yansıyan dostluğu içleri ısıttı.

Görüntülerde bir süs havuzunun içine düşen kedi kurtulmak için çabalarken o esnada bunu gören köpek, minik dostunu kurtarmak için tereddüt etmeden havuza atlıyor.

Köpek kediyi  sudan kurtardı VİDEO

KEDİYİ SIRTLAYARAK SUDAN ÇIKARDI

Köpek adeta sırtına aldığı kediyi yukarı doğru yükselterek karaya çıkarıyor. Sonraki saniyelerde kendisini yukarı çekmekte zorlanan köpek, nihayetinde silkinerek sudan çıkmayı başarıyor.

İnsanın sadık dostu köpeklerin, fedakarlığı ve sevgi dolu yüreği izleyenlere hayvanların değerini öğretecek cinsten.

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