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Köpek kulübesini çalanlar güvenlik kamerasına yakalandı

İzmir'de 2 kişi, uyuyan köpeği gürültü yaparak dışarı çıkarıp, kulübesini çaldı.

DHA | 09.04.2019 - 17:29..
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Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınıp sokaktaki kaldırıma konulan köpek kulübesinin önüne geldi. İçinde köpek olduğunu fark eden bu kişiler, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, hayvanı uyandırdı.

Gerinerek dışarı çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.

Köpeği uyandırıp, kulübesini çaldılar VİDEO

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını fark eden mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Köpek kulübesini çalanlar güvenlik kamerasına yakalandı

Köpek kulübesini çalanlar güvenlik kamerasına yakalandı

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