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Köpek sahibi, tartıştığı komşularına ve polise ateş etti

Bursa'da köpek beslediği için komşuları ile tartışan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs gece saatlerinde pompalı tüfek ile dehşet saçtı.

İHA | 30.12.2018 - 07:46..
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Merkez Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi 5. Ay sokakta, daha önce köpek beslediği için komşuları ile tartışan Yaşar G. (40) gece saatlerinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra eve geldi.

Köpek sahibi, tartıştığı komşularına ve polise ateş etti

ÖNCE KOMŞULARINA, ARDINDAN POLİSE ATEŞ ETTİ

Evde bulunan pompalı tüfeği alarak tartışığı komşularını kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan çevredeki diğer vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis saldırgan şahsı sakinleştirmek istedi fakat alkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekipleri uzun namlulu silahlar ile sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı.

Köpek sahibi, tartıştığı komşularına ve polise ateş etti

YARIM SAATLİK ÇABAYLA İKNA EDİLDİ

Müzakereci polislerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası ardından şahıs elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Emniyete götürülmek üzere evden çıkarılan Yaşar G. komşularına bilerek ateş açtığını ve pişman olmadığını belirtti. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Köpek sahibi, tartıştığı komşularına ve polise ateş etti

Köpek sahibi, tartıştığı komşularına ve polise ateş etti

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