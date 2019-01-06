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Köpek saldırısından sonra ölen çocuğun komşuları isyan etti

Kayseri'de 25 köpeğin saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybeden Mehmet Özer'in komşuları, "Çocuklarımızı elimizde sopayla okula götürüp getiriyoruz." isyanında bulundu.

İHA | 06.01.2019 - 16:05..
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Köpek saldırısından sonra ölen çocuğun komşuları isyan etti

Hacılar ilçesinde, yaklaşık 25 köpeğin saldırısı sonrasında lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetmiş, bir lise öğrencisi ise yaralanmıştı. 14 yaşındaki Mehmet Özer'in dün toprağa verilmesinin ardından, bugün ilçe meydanında toplanan vatandaşlar, halen bir önlem alınmadığını ifade ederek gereken önlemlerin alınmasını istedi.

"ÇOCUK PARÇALANDI ÖLDÜ ANNESİ KOMADA"

İlçe halkından Latife Yalnız, "Seçtiğimiz insanların yani başların bu gövdeleri yönetmesini istiyoruz. Biz bu yüzden onları o koltuğa oturtturuyoruz, neden bizi dinlemiyorlar? İlla bir Mehmet mi ölsün, illa bir Ahmet mi ölsün? çocuk parçalandı öldü annesi komada." diye konuştu.

"BELEDİYEYE 8 YILDIR SAYISIZ MÜRACAAT ETTİK"

İsmail Herdem ise belediyeye 8 yıldır defalarca dilekçe vererek müracaatta bulunduklarının altını çizerek, "Belediyeye 8 yıldır sayısız kez müracaat ettik ve sayısız kez sokak köpeklerine önlem alınmasını istedik ve sokak köpeklerinin halka saldırdığını bildirdiğimiz birden fazla müracaatımız mevcuttur. Belediye yetkilisinin 'Biz sokak köpeği toplayıcısı mıyız? Bize bunu mu layık görüyorsunuz?' cevabına maruz kaldık. Belediyede bir yönetim zaafı var ve belediye görevini yerine getirmemekte." dedi.

Köpek saldırısından sonra ölen çocuğun komşuları isyan etti ViDEO

Köpek saldırısından sonra ölen çocuğun komşuları isyan etti

"ÇOCUKLARI OKULA SOPAYLA GÖTÜRÜYORUZ"

Ganime Herdem de "Komşularla birlikte birçok imza toplayıp, belediyeye gönderdik belediyeye. Bize 'Biz köpek toplayıcısı değiliz' diye dönüş oldu. Toplamadılar ve biz çocuklarımızı elimizde sopayla okula götürüp getirdik." ifadesinde bulundu.

Köpek saldırısından sonra ölen çocuğun komşuları isyan etti

"ÇARESİNİ BULSUNLAR"

Sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Özer'in arkadaşı ise öğrenci, "Psikolojimiz gerçekten çok bozuk. Okula gitmek istemiyoruz. Saldıran köpek sayısı 20-25 tane. Bunu gören ve olay yerinden kaçan arkadaşlarımız da var. Bir şekilde çaresini bulsunlar." derken bir diğer öğrenci ise gözyaşlarına boğuldu ve konuşamadı.

Köpek saldırısından sonra ölen çocuğun komşuları isyan etti

Köpek saldırısından sonra ölen çocuğun komşuları isyan etti

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