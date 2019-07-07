Köpek yavrusunu dereye atan kişiye 773 lira ceza

Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline idari para cezası uygulandı.

İDARİ PARA CEZASI

Doğa Koruma Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Belediye işçisi, yavru köpeği faraşa koyup dereye attı İZLE

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Açıklamada, 1 Temmuz Pazartesi günü röntgen çekimi yapılan köpek yavrusunda düşmeye bağlı zedelenme olduğu, herhangi bir kırık bulunmadığı, tedavi ve bakım sürecinin devam ettiği bildirildi.

DEMİR BARİYERLERİN ÜZERİNDEN DEREYE FIRLATTI

Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Sefer Kayacı, 29 Haziran'da sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine Sefer Kayacı adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan işçi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek dere yatağında yavru köpeği aradı. Ekiplerce kıyıda bulunan ve sol arka bağacında ezilme tespit edilen yavru köpek, ekiplerce veterinere götürülerek tedavi altına alındı.