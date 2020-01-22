Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi yaşayan 40 yaşındaki Eyüp T., sokakta bulduğu yavru köpekleri sahiplendi.

SOPAYLA VURUP, TAŞ ATTI

Köpekleri istemeyen Eyüp T.'nin annesi Nesibe T., evin bahçesinde sopaların üzerine konulan samanların altında kalan yavru köpeklere sopa ile vurup, üzerlerine taş attı.

AİLESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Köpekler acı içerisinde inlerken, Eyüp T.'nin eşi bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Eyüp T., bugün Kocaeli Adliyesi’ne gelerek anne, baba ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Köpeklere şiddet uygulayan ailesinden şikayetçi oldu VİDEO

"BEN YOKKEN ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Ailevi problemler yaşadığını, fakat hayvanlara yapılan şiddetin yanlış olduğunu düşündüğü için ailesi hakkında şikayette bulunduğunu ifade eden Eyüp T., “Köpeklere, annem şiddet uyguluyor. Çünkü aile problemlerimiz var, eşimi istemiyorlar ben de eşimle mutluyum. Bizi istemedikleri gibi hayvanlarımızı da istemiyorlar. Köpeği, 20 gün önce yağmurlu bir havada sahiplendim. Köpeğin anneleri geldi, bizim bahçeye bıraktı ve ben de onlara otlardan yuva yaptım yağmurdan korunsun diye. Anneleri sürekli gelip emzirip gidiyor, yavruları otların içerisinde yaşıyor. Annem ve babam köpekleri istemediği için kaçıp gitsinler diye sopayla, taşla dövüyor. Ben baktığım için ve bizim de aramız kötü olduğu için köpekleri dövüyorlar. Ben varken yapmıyorlar.” dedi.

EŞİ EZİYETİ GÖRÜNTÜLEDİ

Eşinin köpeklere uygulanan şiddeti cep telefonuyla görüntülediğini belirten Eyüp T., “Ben önceki gün eşime 'Gidiyorum dikkat et, en ufak bir ses duyarsan balkona çıkıp çek' dedim. Ben yönlendirdim eşimi, daha sonra içim rahat etmeyince eve geri dönmek istedim. Geri döndüğümde eşim kamera kayıtlarını gösterdi, ben de adliyeye başvurdum. Annem Nesibe T., babam Hasan T. ve kardeşim Süleyman T. hakkında şikayette bulundum.” diye konuştu.

"HAYVANLAR İNLEYEREK HAVLIYOR"

Hayvanlara sopayla vurulunca inleyerek havladığını söyleyen Eyüp T., "Sopayla yuvalarını dürtüyor, kafalarına vuruyor. Bu çok acı bir şey, hayvanlar inleyerek havlıyor. O gün eve geldiğimde hayvanın gözünden yaşlar geliyordu ve suratıma bakıyordu. Hemen hemen her gün vuruyorlar hayvanlara." ifadelerini kullandı.