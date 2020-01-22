taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.5769
Altın
1556.61
Borsa
123605.72
Gram Altın
297.189
Bitcoin
51404.82

Köpeklere şiddet uygulayan ailesinden şikayetçi oldu

Kocaeli’de yaşayan bir kişi, yavru köpeklerine şiddet uygulayan annesi, babası ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Annenin köpeğe sopayla vurduğu anlar, kameraya yansıdı.

DHA | 22.01.2020 - 14:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi yaşayan 40 yaşındaki Eyüp T., sokakta bulduğu yavru köpekleri sahiplendi.

SOPAYLA VURUP, TAŞ ATTI

Köpekleri istemeyen Eyüp T.'nin annesi Nesibe T., evin bahçesinde sopaların üzerine konulan samanların altında kalan yavru köpeklere sopa ile vurup, üzerlerine taş attı.

Köpeklere şiddet uygulayan ailesinden şikayetçi oldu

AİLESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Köpekler acı içerisinde inlerken, Eyüp T.'nin eşi bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Eyüp T., bugün Kocaeli Adliyesi’ne gelerek anne, baba ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Köpeklere şiddet uygulayan ailesinden şikayetçi oldu VİDEO

"BEN YOKKEN ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Ailevi problemler yaşadığını, fakat hayvanlara yapılan şiddetin yanlış olduğunu düşündüğü için ailesi hakkında şikayette bulunduğunu ifade eden Eyüp T., “Köpeklere, annem şiddet uyguluyor. Çünkü aile problemlerimiz var, eşimi istemiyorlar ben de eşimle mutluyum. Bizi istemedikleri gibi hayvanlarımızı da istemiyorlar. Köpeği, 20 gün önce yağmurlu bir havada sahiplendim. Köpeğin anneleri geldi, bizim bahçeye bıraktı ve ben de onlara otlardan yuva yaptım yağmurdan korunsun diye. Anneleri sürekli gelip emzirip gidiyor, yavruları otların içerisinde yaşıyor. Annem ve babam köpekleri istemediği için kaçıp gitsinler diye sopayla, taşla dövüyor. Ben baktığım için ve bizim de aramız kötü olduğu için köpekleri dövüyorlar. Ben varken yapmıyorlar.” dedi.

Köpeklere şiddet uygulayan ailesinden şikayetçi oldu

EŞİ EZİYETİ GÖRÜNTÜLEDİ

Eşinin köpeklere uygulanan şiddeti cep telefonuyla görüntülediğini belirten Eyüp T., “Ben önceki gün eşime 'Gidiyorum dikkat et, en ufak bir ses duyarsan balkona çıkıp çek' dedim. Ben yönlendirdim eşimi, daha sonra içim rahat etmeyince eve geri dönmek istedim. Geri döndüğümde eşim kamera kayıtlarını gösterdi, ben de adliyeye başvurdum. Annem Nesibe T., babam Hasan T. ve kardeşim Süleyman T. hakkında şikayette bulundum.” diye konuştu.

Köpeklere şiddet uygulayan ailesinden şikayetçi oldu

"HAYVANLAR İNLEYEREK HAVLIYOR"

Hayvanlara sopayla vurulunca inleyerek havladığını söyleyen Eyüp T., "Sopayla yuvalarını dürtüyor, kafalarına vuruyor. Bu çok acı bir şey, hayvanlar inleyerek havlıyor. O gün eve geldiğimde hayvanın gözünden yaşlar geliyordu ve suratıma bakıyordu. Hemen hemen her gün vuruyorlar hayvanlara." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Eski eşi tarafından öldürülen kadının ailesi isyan etti
İzmir'de iki ay önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında darbedildikten sonra pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Büşra Yabaşkul'un korneaları bağışlandı.
Eşini yumrukla öldüren kocaya hapis cezası
Yorganları düzensiz yerleştirdiği için eşini yumruklayarak öldüren sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eşini balkondan atan şahsa akıl sağlığı tahliyesi
Sevda Gürler'i balkondan atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Bahadır Gürler, akıl sağlığı yerinde olmadığı için tahliye edildi.
Eşinin götürdüğü bir buçuk yaşındaki oğlunu isteyen baba
Osmaniye Kadirli'de yaşayan 21 yaşındaki Sadullah Görünmez, 2 ay önce 'Aileme gidiyorum' diyerek evden çıkan dini nikahlı eşini ve bir buçuk yaşındaki çocuğunu arıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

188
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

183
Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

215
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

112
Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

156
Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

74
Fahriye Evcen zam yaptı

Fahriye Evcen zam yaptı

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir