Köpekleri eksi 13 derecede ormanlık alana bıraktılar

Dün Bilecik'in Söğüt ilçesi Çaltı köyü-Söğüt kara yolu üzerinde, Hayrettin Bayraktar isimli çiftçi traktörüyle Borcak köyü yol ayrıma geldiği esnada, üzerinde Mihalgazi Belediyesi yazan 26 FU 357 plakalı minibüsün yolun kenarında durarak, yaklaşık 20 köpeği boş araziye bıraktığını gördü.





DİĞER BELEDİYEYE BİLDİRİLDİ

Bayraktar, olay anını cep telefonuyla kaydederek duruma tepki gösterdi. Söğüt Belediyesi'ne haber verilmesi üzerine ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. İlk olarak köpekler beslenirken, ardından hasta olan bir köpek tedavi altına alındı.

Soğuk havaların iyice kendini hissettirmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler, sosyal medya üzerinde hayvanseverleri ayaklandırdı.





KÖPEKLER KADERİNE TERK EDİLDİ

O anları kaydeden çiftçi görüntülerde, "Köpekleri salan Mihalgazi Belediyesi. İşte başıboş kaderine terk edilen köpekler. Evet herkes görsün." ifadelerine yer verdi. Olay sonrasında büyük üzüntü yaşadığı görülen Borçak, köpekleri bir araya getirerek beslemeye çalıştı. Öte yandan 26 FU 357 plakalı Mihalgazi Belediyesi'ne ait araç hakkında gerekli suç duyuruları bulunuldu.

AÇIKLAMA YAPILDI: KÖPEKLER GÖREVLİYE SALDIRMIŞTI

Olayla ilgili Mihalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçe sınırları içinde yer alan köpeklerin Odunpazarı Belediyesi'ne tedaviye getirildiği sırada, görevli aracın yolda kaldığı belirtildi. Görevlinin uzun uğraş vermesine rağmen karlı yoldan çıkamadığını kaydeden yetkililer, şoförün araca zincir takmak için indiği esnada köpeklerin de açık kapıdan dışarı çıktığını bildirdi. Bazı köpeklerin görevliye saldırdığını ve görevlinin oradan uzaklaşmak zorunda kaldığını aktaran yetkililer, görevli hakkında da soruşturma başlattıklarını ve durumun takipçisi olduklarını kaydetti.



